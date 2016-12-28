Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Çukurova Belediye’nin zor durumdaki ihtiyaç sahipleri için kurduğu Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi Adanalıların yüzünü güldürüyor.

2 yıl önce zor durumdaki vatandaşların gıda, giyim, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Gıda Bankası, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor. Hem ürün çeşidi ve miktarı hem de gıda bankasından yararlanacak vatandaşların sayısını önemli oranda artırdıklarını aktaran Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.



Gıda bankası Adanalıların yardımına koşuyor

Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce faaliyete geçen Gıda Bankası, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşların hiçbir ücret ödemeden, başta gıda olmak üzere her türlü temizlik, giyim, oyuncak ve benzeri malzemeleri temin edebilmesine olanak sağlıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Çukurova Belediyesi Gıda Bankası ile oyuncak ve temizlik ürünlerini de kapsayacak şekilde kapsamlı bir kiler bulunuyor. Çukurova Belediyesi Gıda Bankası’ndan yararlanacak vatandaşların gerçek ihtiyaç sahibi olduğu araştırmalarla tespit ediliyor. Ürünler Çukurova Belediyesi’ne getirilerek tıpkı büyük marketlerde olduğu gibi Gıda Bankasının reyonlarına diziliyor. Yoksul ve yardıma muhtaç olduğu anlaşılan vatandaşlar gıda, giyim vs. ihtiyaçlarını bu bankadan karşılayabiliyor. Ürünlerin kalite ve kullanışlılık açısından üst düzeyde olduğu da dikkat çekiyor.



“Gururlu ve mutluyuz”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyecilik anlamında önemli adımlar attıklarını ve Gıda Bankası uygulamasının da bunun en güzel örneği olduğunu belirtti. Çetin, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ne zaman isterlerse özel olarak hazırladığımız Gıda Bankası’na gelip alışveriş yapabiliyorlar. Hem ürün çeşidi ve miktarı hem de gıda bankasından yararlanacak vatandaşların sayısını önemli oranda arttırdık. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.