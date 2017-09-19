Giray Bulak: “Kadro değişikliği taraftarı değilim”

Lig takımlarından Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Giray Bulak, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, kadro değişikliğini pek sevmediğini ve mümkün olduğunca bütün maçlara aynı kadroyla çıkmak istediklerini belirtti.

Teknik Direktör Bulak, Aytaç Durak Tesisleri’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ligin 5. haftasında Boluspor ile oynadıkları ve 3-1 mağlup oldukları maça değinen Bulak, “Hata yaptık. Çok erken yaptık o hatayı da. Hata olmasaydı o sahadan kazanan Adana Demirspor olarak çıkacaktık. İlk yarı hata yaptık ama ikinci yarı toparlandık. Top bizde kaldı. Başta da söylediğim gibi oynadığımız maçların hepsinde öne geçen takım olduk. İlk golü yemek moralimizi bozdu. İkinci golün olması da bizi baskıladı. Kötü görüntünün sebebi geriye düşmek. Ama ikinci yarı bunu düzeltme şanslarımız oldu fakat yapamadık” ifadelerini kullandı.

Kadro değişikliğini pek sevmediğini de anlatan Giray Bulak, “Çok değişiklik olması taraftarı değilim. Amacım belirli bir kadroyla oynamak. Hepsi yeni yeni elemanlar. Alıştırmak zorundayız” açıklamasında bulundu.

“Motivasyonumuzu yüksek tutacağız”

Yarın Bayrampaşaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçına güçlü bir kadroyla çıkacaklarını söyleyen Bulak, “Değişiklik yapmayacağız. Yapsak bile güçlü bir kadroyla çıkacağız. Belki lig olarak Bayrampaşaspor takımı bizim altımızda ama motivasyon olarak biz aşağı düşersek onlarla eşitleniriz. O yüzden motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Çekinceli bir maç. Kazanmak istiyoruz kupada. Türkiye Kupası’nda oynayabildiğimiz kadar oynayacağız” diye konuştu.

Ligin 6. haftasında Pazar günü Adanaspor ile oynayacakları maça da iyi hazırlandıklarını kaydeden Bulak, bu karşılaşmayı kazanıp 3 puan almak istediklerini sözlerine ekledi.