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30 Haziran 2017 12:20

Giray Bulak: "Transferde yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, transferde ince eleyerek en iyisini yapmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Daha az para harcayarak en iyisini bulmak marifettir.

Giray Bulak:

30 Haziran 2017 12:20

Biz de bunun uğraşı içerisindeyiz" dedi.


Bulak, Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1-15 Temmuz arası olacak ilk etap kampına Bolu Termal Otel’de başlayacaklarını belirten Bulak, kampa götürecekleri 12 genç oyuncu ve sezon içerisinde kendileriyle olacak oyuncuları belirlediklerini söyledi.


Transferler ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Giray Bulak, “Geçen sezondan hiçbir oyuncumuz takımda kalmadı. Yeni bir kadro, teknik ekip ve yönetimle önemli bir yolculuğa çıkacağız ve yeni bir hikaye yazacağız. Oyuncularımızı da buna inandıracağız. Bolu’daki kamp döneminde de transfer çalışmalarımız sürecek. 15 günlük süre zarfında yapılan transferler çok da kayıp sayılmaz. 10’a yakın oyuncuyu kadromuza kattık bir o kadar daha oyuncu alacağız. Ne kadar incelersek inceleyelim hata olmayacak mı olacak. Transferde biz de hata yapabiliriz. İnce eleyerek en iyisini yapmak için çok yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Daha az para harcayarak en iyisini bulmak marifettir biz de bunun uğraşı içerisindeyiz" diye konuştu.


Taraftarlara da mesaj veren Giray Bulak, “Transfer döneminde biz paniklemiyoruz. Taraftarımız ve yönetimimiz bazen panikliyor. Örnek verecek olursak Bursaspor ligi ilk yarıda 5. bitirirken sezon sonunda küme düşüyordu. Antalyaspor ilk yarı küme düşmeye yakınken sezonu 5. sırada bitirdi. Onun için öncelikle panik yapmamalıyız. Adana Demirspor en son Metin Türel ile bir hikaye yazmıştı. İnşallah yeni bir hikayeyi de biz yazarız” dedi.


Profesyonel futbol takımına dahi edilen Nusretcan Körümdük, Hasan Kaya, Bekircan Kara, Özgür Ortaç ve İzzet Çelik’in yanı sıra Mustafa Yılmaz, Erkam Develi, Ahmet Can Genç, Uğurcan İkikardeş, Canpolat Çelik ve Oğulhan Çolak Adana Demirspor’un Bolu kampına katılacak.




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