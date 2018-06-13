Girdikleri trafoda akıma kapıldılar

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hurdacılık yaptıkları belirtilen Ferhat D.Ö. (23) ve Ferdi Ü.(38) trafo binasını çevreleyen telleri kesip içeri girdi. Elektrik kablosu çalmak istedikleri iddia edilen şahıslar, trafonun şartel kolunu indirmek isterken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanıklarından inşaat işçisi Rıfat Şahin, "Malzeme almaya giderken ses geldi. Baktım alev topu yükseldi. Arkadaşlara trafonun patladığını söyledim. Tekrar malzeme almaya giderken Adamın birisi bağırmaya başladı. Önce pek aldırış etmedim. Adam bir daha bağırdı. Baktım her yerinden duman çıkıyor. Bizim arkadaşa dedim bu adam yanıyor, her tarafından duman çıkıyor. Arkadaş da hemen ambulansı aradı. Gidip baktığımızda ikisi de kapı önünde merdivende yatıyor . Her tarafı yanık içinde. Komple yanmışlar. Dışarı çıkardık toprağa bastık elektrik çarpmış diye. Ondan sonra ambulans geldi, alıp götürdü" dedi.

Görgü tanığı Mehmet Demir ise, güvenlik tedbirinin artırılması gerektiğini söyleyerek "Hırsızları gördüğümde komple vücut derileri dökülmüş durumdaydı. Burası sürekli hırsızların girip çıktığı yer. Hırsızların her verdiği zararda elektriklerimiz kesiliyor. Elektrikli ürünlerimizin hepsi bozuluyor. Mahalleli olarak biz bundan şikayetçiyiz" ifadelerini kaydetti.