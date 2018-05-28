Girne Köprüsü 10 şerit oluyor

Büyükşehir Belediyesi, günde ortalama 30 bin aracın geçiş yaptığı Girne Köprüsü’nün genişliğini iki katına çıkarıp, doğu-batı istikametinde trafiği akışını hızlandırmak için de harekete geçti. Uygulamaya konulan Girne Köprüsü Rehabilitasyon Projesi’ne göre ilk etapta 205 metre uzunluğundaki Girne Köprüsü’nden Müze Kavşağı’na geliş yönünün genişletme çalışmaları start aldı.

Girne Köprüsü ile Müze Kavşağı arasındaki 6 metrelik yolun 11.5 metre genişliğe erişip, 3 şerit olarak hizmet vermesi için Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üç vardiya mesai vermeye başladı. Başkan Hüseyin Sözlü, geçen hafta sonunda başlatılan ve gece-gündüz devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, belediye bürokratlarıyla birlikte projeye dönek detayları değerlendirdi.

Projeye göre, Seyhan Nehri üzerindeki 25 metre genişliğindeki Girne Köprüsü’nün her iki yanında bulunan 3,5 metre genişliğindeki yaya köprüleri yıkılacak. Bunların yerine 13.5 metre genişliğinde iki ayrı köprü inşa edilecek. Bu sayede Girne Köprüsü’nün toplam genişliği 52.5 metreye çıkarılacak. Doğu-batı yönündeki ulaşım 10 şeride çıkarılacak. İnşaat süresince ulaşım mevcut haliyle kesintisiz devam edecek.

Müze Kavşağı’ndan Fuzuli Caddesi’ne fasılalı serbest dönüş sağlayacak çalışmaların yanı sıra 900 araçlık kapalı otoparktan daha fazla yararlanmak amacıyla Türkkuşu Caddesi’nden tüp geçiş yapılacak. Fuzuli Caddesi’nin altından geçecek tünel sayesinde alternatif bağlantı yolu kazanılacak ve kapalı otoparkın işlerliği arttırılacak.