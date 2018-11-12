Girne Köprüsü'nün genişliği iki katına çıkıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu'nda trafik akışını rahatlatmak amacıyla Seyhan Nehri üzerindeki köprünün genişliğini 52.5 metreye çıkarıp, 10 şeritli yol olarak hizmet vermesini sağlayacak projeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, doğu-batı yönünde ulaşım veren D-400 Karayolu'nda taşıt trafiğini daha akışkan hale getirmek amacıyla planladığı Girne Köprüsü Rehabilitasyon Projesi'ne başladı. Girne Köprüsü'nün genişliğini iki katına çıkarıp, 10 şeritli yol olarak hizmet vermesi için yürütülen projede ilk etapta yaya yolu yıkıldı, nehir yatağında fore kazık beton direklerin imalatına geçildi.

205 metre uzunluğundaki Girne Köprüsü'nün 10 şeritli yol olarak hizmet vermesi için hazırlanan genişletme projesi başladı. Projeye göre, Seyhan Nehri üzerindeki 25 metre genişliğindeki Girne Köprüsü'nünher iki yanında bulunan 3,5 metre genişliğindeki yaya köprüleri yıkıldı. Köprünün genişliğini 52.5 metreye çıkacak çalışma kapsamında nehir yatağında fore kazık beton direklerin imalatına geçildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, daha önce aynı bölgede Girne Köprüsü ile Müze Kavşağı arasındaki 6 metrelik yolun genişliğini 11.5 metreye yükseltip, 3 şerit olarak hizmet vermesi sağlamıştı.