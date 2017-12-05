Goalballda Aksaray şampiyon oldu

Yüreğir Spor Salonu ile Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu’nda yapılan ve 6 gün süren müsabakalara 28 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Aksaray şampiyon olurken, Eskişehir ikinci, İzmir ise üçüncü olarak 3. Lig’e yükseldiler.

Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, dereceye giren takımları kutlayarak yeni sezonda başarılar diledi.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını, başarılı olan sporcu, antrenör ve idarecileri tebrik etti.