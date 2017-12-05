Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 09:48

Goalballda Aksaray şampiyon oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan "Goalball Erkekler Yükselme Müsabakaları"nda Aksaray şampiyon oldu.

Goalballda Aksaray şampiyon oldu

05 Aralık 2017 09:48


Yüreğir Spor Salonu ile Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu’nda yapılan ve 6 gün süren müsabakalara 28 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Aksaray şampiyon olurken, Eskişehir ikinci, İzmir ise üçüncü olarak 3. Lig’e yükseldiler.


Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, dereceye giren takımları kutlayarak yeni sezonda başarılar diledi.


Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını, başarılı olan sporcu, antrenör ve idarecileri tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç