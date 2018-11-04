Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 225 bin Suriyeleri sığınmacının yaşadığı Adana'da Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi'ni törenle hizmete açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatih Karayandı, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in yardım fonlarından yararlanılarak, İsviçre Konfederasyonu tarafından finanse edilen Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin, Adana'daki göçmenlere Türkçe dil eğitimi, temel ve mesleki beceri ile koruma, psiko-sosyal danışmanlık, hukuki ve sosyal yardım konularında destek ve yönlendirme hizmeti sunmak için hazırlanan 7 projeden biri olduğunu söyledi.

Adana'da Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla göçmen yaşadığına dikkat çeken Karayandı, bu merkezin Türk Milleti'nin gelenekten geleceğe taşıdığı misafirperverliği ve hoşgörüsünün de bir göstergesi olduğunu söyledi..

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise insanlık erdeminin yüceltilmesi noktasında önemli bir işe imza attıklarını ifade ederek, “Yeni nesillerin kayıp kuşaklar olmaması için Türk Milleti büyük çaba sarf ediyor” dedi..

Açılışın ardından Göç Koordinasyon ve Uyum Merkezi gezildi.