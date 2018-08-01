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01 Ağustos 2018 18:22

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Adana’da 6 metre derinlikte kanalizasyon tadilatı yaparken meydana gelen göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

01 Ağustos 2018 18:22


Olay, Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Hilmi Önal kanalizasyon tadilatı yapmak için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura indi. Tadilat işlemleri yaptığı sırada, çukurdan çıkartılan kumlar Önal’ın üzerine kaydı. Durumu gören arkadaşları hemen toprağı kazımaya başladı. Bu sırada durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Önal toprağın altından çıkartılırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları ola y yerine akın etti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Önal’ın cenazesi otopsi yapılmak Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.




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