“Gökbörü” Adanalı sanatseverlerle buluştu

Dr. Birsen Çeken'in Gökbörü isimli resim sergisine katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın küratör olarak görev alan Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Birsen Çeken, Türk mitolojisinde 100 yılda bir ortaya çıktığına inanılan yol gösterici mavi kurt anlamına gelen Gökbörü efsanesinden yola çıkarak mavi gözlü Atatürk'ü tasvir ettiği “Gökbörü” resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Eserleri ilgiyle inceledi

Serginin açılışında Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Türk mitolojisinde “Gökbörü” isminin hikayesinden bahsetti. Tülek'in konuşmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptığı konuşmada Adana'da böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı bahtiyar olduğunu ifade ederek, Azerbaycanlıların ‘ince sanat' olarak nitelendirdiği sanatın gerçekten insan ruhunu incelttiğini belirtti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Hüseyin Sözlü, sergideki tüm eserleri ilgiyle inceledi.