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23 Haziran 2017 15:43

Gökhan Meral, Adanaspor’da

TFF 1.

Gökhan Meral, Adanaspor’da

23 Haziran 2017 15:43

Lig takımlarından Adanaspor, Kocaeli Birlikspor forması giyen Gökhan Meral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Bu sezon Lig’de mücadele edecek olan Adanaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlılar, Kocaeli Birlikspor’da forma giyen Gökhan Meral’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Adanaspor’a imza atmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, “Adanaspor’un başarısı için ter dökmeye hazırım. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Burada iyi işler yapıp Adanaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.




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