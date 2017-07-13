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13 Temmuz 2017 09:25

Gökoğlu: "Şampiyonluğu bu sezon kucaklayacağız"

TFF 1.

Gökoğlu:

13 Temmuz 2017 09:25

Lig’de yer alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, uzun senelerin özlemi olan şampiyonluğu bu sezon kucaklayacaklarını ifade etti.


Gökoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’ı ziyaret ederek kulübün çalışmaları ve transferler hakkında bilgi aktardı.


Göreve geldiklerinde ateşten bir gömlek giydiklerinin farkında olduklarını ifade eden Gökoğlu, “Bildiğiniz gibi takımımız geçen yıl çok zor bir sezon geçirdi. Biz göreve geldiğimizde de yeni bir yapılanma sürecine gittik. Tüm kadroyu baştan aşağı değiştirdik. Teknik kadronun başına Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Giray Bulak hocayı getirdik. Adana’mızın yetiştirdiği bir değer olan, Orhan Kaynak hocamızı yardımcılığına getirdik. Takımımızı hedefe ulaştıracağına inandığımız futbolcuları kadromuza katmaya devam ediyoruz. Adana Demirsporlu taraftarların bizden beklentilerini biliyoruz. Uzun senelerin özlemi olan şampiyonluğu bu sezon kucaklayacağız" diye konuştu.


Ataşbak ise kulüplere her zaman destek olduklarını belirterek, "Bizler kentin her iki profesyonel takımına aynı mesafedeyiz. Desteğimiz her zaman devam edecektir" söyledi.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Gökoğlu, üzerinde “Abdulkadir Ataşbak” yazılı mavi- lacivertli formayı İl Spor Müdürü Abdulkadir Ataşbak’a takdim etti.


Ziyarette, Adana Demirspor 2. Başkanı İmam Gazali Hiradağı ile Başkan Vekili Şentürk Çalık’ta hazır bulundu.




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