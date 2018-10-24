Göksel Yılmaz Ensemble Grubu hayran bıraktı

Avrupa'nın en iyi 20 dünya müziği albümü listesinde yer alan Göksel Yılmaz Ensemble Grubu Adana'da konser verdi.

Seyhan Belediyesi sponsorluğunda, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen Göksel Yılmaz Ensemble Grubu konseri, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi‘nde gerçekleşti.

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkan Ahmet Özuğurlu, konser öncesi yaptığı açıklamada, amaçlarının kültürel anlamda kaybolmakta olan gelenekleri canlandırmak, var olanları korumak ve gelecek nesle aktarmak olduğunu belirterek, bu anlamda Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Adana Şubesi'nin düzenlediği konserin çok anlamlı olduğunu kaydetti. Özuğurlu, “Herkesin birbirine saygılı olduğu, barış içerisinde yaşayan, vizyon sahibi, kültürlü ve bilgili bir toplum oluşturmak için siz dostlarımızla birlikte azami çabayı sarf etmek boynumuzun borcudur. Kültürümüze sahip çıkan öz değerlerini kaybetmeyen toplumumuzun geleceği, mutlaka daha aydınlık ve daha berrak olacaktır” diye konuştu.

Özuğurlu, katkılarından ötürü Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, bir de plaket takdim etti.