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Göksel Yılmaz Ensemble'den Adana'da konser

Avrupa’nın en iyi 20 Dünya Müziği Albümü listesinde yer alan Göksel Yılmaz Ensemble müzik grubu, 19 Ekim Cuma günü Adana’da konser verecek.

Avrupa'nın en iyi 20 Dünya Müziği Albümü listesinde yer alan Göksel Yılmaz Ensemble müzik grubu, 19 Ekim Cuma günü Adana'da konser verecek.


Yüzlerce yıllık geleneksel türküleri, güncel ve sade bir yaklaşımla dinleyiciye sunan geleneksel müzikten jazz, blues ve klasik müzik gibi batı müziği tarzlarından etkilerini almış olan ve Göksel'in kendi besteleri de repertuvarın önemli bir bölümünü oluşturan Göksel Yılmaz Ensemble grubu, 19 Ekim Cuma günü Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda bir konser gerçekleştirecek.


Göksel Yılmaz Ensemble grubu, tamamı Arapça şarkılardan oluşan ikinci albümleri “Kan Zaman” ile 2015 yılında Avrupa'nın en iyi 20 dünya müziği albümü listesinde 17'nci sırayı aldı.


Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Adana Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen konserle ilgili konuşan derneğin genel başkanı Ahmet Özuğurlu, amaçlarının kaybolmakta olan gelenekleri canladırmak, var olanlar da korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu söyledi.


Özuğurlu, Adanalıları konsere davet etti.

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