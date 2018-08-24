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24 Ağustos 2018 15:18

Gölde boğulan gencin yakınları yıkıldı

Adana’da serinlemek için girdiği gölde boğulan ve dalgıç polisler tarafından çıkartılan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Gölde boğulan gencin yakınları yıkıldı

24 Ağustos 2018 15:18


Edinilen bilgiye göre, Yaşar Güdücü (22) akrabalarıyla gezmek için Çukrova ilçesi Beyazevler Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Bulvarı’na geldi. Güdücü, bir süre burada gezdikten sonra serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne girdi. Gölde yüzen genç birden batıp çıkmaya başladı, ardından da gözden kayboldu.


Bunun üzerine gölde yüzenler genci kurtarmak istedi ancak bir türlü çıkartamadı. Vatandaşların 155’e haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler sevk edildi. Göle giren polisler kısa sürede genci çıkardı. Ambulansa alınan gence burada oksijen verilip kalp masajı yapıldı. Bu arada ambulansın yanına gelen gencin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ambulans yanında diz çöken bir yakını ağlayan yakınana "Ağlama dua et" diye tepki gösterdi. İki kadın yakını yere çöküp gencin kurtulması için dua etti. Bir süre ambulansta kalp masajı yapılan genç daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Yaşar Güdücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken boğulduğu yerde diğer gençler yüzmeye devam etti.




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