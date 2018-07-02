Göller Yaylasın ’da güreş şöleni

düzenlenen ve 550 sporcunun katıldığı İsmet Atlı Karakucak Güreşlerinde başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu.

Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası’nda düzenlenen 4. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nde başpehlivanlığı Ali Rıza Kaya kazandı. 550 sporcunun er meydanına çıktığı güreşlerde heyecan fırtınası eserken, ünlü sanatçı Ankaralı Ayşe, ücretsiz halk konserinde vatandaşları şenlendirdi. Finalde Ali İhsan Arıç’ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Rıza Kaya’nın ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü takdim etti.

550 güreşçi mücadele verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin işbirliğinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anısına gerçekleştirilen 4. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapıldı. Toplam 41 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde 50’si başpehlivanlık olmak üzere 550 sporcu mücadele verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı güreşleri binlerce güreş sever heyecanla seyretti. Dayanışma şölenine dönüşen güreşlerde önümüzdeki yılın Güreş Ağası Ali Demir seçildi.

‘Toroslara milliyetçi üretken belediyecilik damgasını vurduk’

4. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin açılışında hemşerilerine hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merhum İsmet Atlı’yı rahmetle anıp, ata sporu güreşin gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Göller Yaylası’na yönelik içme suyu ve yol hizmetlerini öne çıkaran Başkan Sözlü, Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışını Torosların eteklerindeki köylere ve yaylalara yansıtmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Finalde Ali Rıza Kaya ile Ali İhsan Arıç güreşti

Açılış seremonisinin ardından Türk güreşine damga vuran pehlivanlar kıran kırana mücadele verdi. Baş güreşlerinin finalinde Ali Rıza Kaya ile Ali İhsan Arıç karşı karşıya geldi. Zevkli ve çekişmeli geçen güreşte Ali Rıza Kaya, rakibini yenmeyi başarıp, şampiyonluğu kazandı. Baş güreşlerinde Fatih Sezgin ve Ramazan Üngör, 3’üncülüğü paylaşan pehlivanlar oldu.

7 bin lira para ödülünü kazanan başpehlivan Ali Rıza Kaya’nın madalyasını ve çiçeğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü takdim etti. Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ise şeref kürsüsüne çıkan diğer pehlivanların ödüllerini verdi.

Ankaralı Ayşe’den türkü şöleni

İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin onuruna düzenlenen ücretsiz halk konserinde ise sevilen sanatçı Ankaralı Ayşe sahne aldı. Göller Yaylası’na akın eden vatandaşlar, Ankaralı Ayşe’nin seslendirdiği türkülerle eğlence dolu bir akşam yaşadı.