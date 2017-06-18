Göltepe’de sevgi dostluk iftarı

Türkiye’nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumunda hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışının yapıldığı mağazayı gezen heyet, ürünlere hayran kaldı.

Başkanlığını Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın, Genel Koordinatörlüğünü ise Alper Tansel’in yaptığı 40 kişilik bürokrat, akademisyen ve iş adamlarından oluşan ‘Sevgi Dostluk Özlem Buluşmaları Grubu’ iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan ev sahibi Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eğitim tesisinde ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını belirten Yeldan, "Adliyemizin çalışmaları arasında bu tesisin önemli bir yeri var. Yargı mensubu ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek böyle bir projeyi gündeme getirdik. Bakanlığımız da onayladı ve bu tesisi yaptık. Adana ile bölgemizde görev yapan yargı mensubu ve çalışanlarımız ile aileleriyle birlikte yaklaşık 20 bin kişiye hitap edecek. Hem meslektaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği hem de hükümlülerimizin meslek edindirileceği, bununla ilgili kursların yapılacağı bir tesis olacak. Herkese teşriflerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar yemeğinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Göltepe Eğitim Tesisleri’ni gezen Vali Mahmut Demirtaş ile beraberindekilere tesis hakkında bilgi verdi. Heyet ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki 21 farklı ceza infaz kurumunda meslek edindirilen hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışının yapıldığı ‘Adana İşyurtları Kurumu Satış Mağazası’nı gezdi. Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı bünyesindeki Türkiye’nin en büyük mağazası olan ve vatandaşlara da açık alan satış mağazasında bulunan gıdadan tekstile, hediyelik eşyadan mobilyaya kadar 250’den fazla çeşit ürün, büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılanlardan bazıları hükümlülerin yöreye özgü ürettiği ürünlerden satın aldı.