Gölün ortasında ’bici bici’ eylemi

Ekmeğime dokunma” sloganı attı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında çevik kuvvet polislerinin de desteğiyle dün Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası olarak da bilinen Menderes Adası Piknik Alanı’ndeki bici bici tezgahlarını yıkmak için iş makineleriyle adaya girdi. Esnaf ile zabıta arasında yapılan görüşme sonrasında, yıkım salı gününe ertelendi.

Adada bulunan 26 bici bici esnafı bugün de tezgahlarının yıkılmaması için 2 tekneyle Seyhan Baraj Gölü’nde açılıp eylem yaptı. Ellerinde, “Adana’nın bici bici kültürüne dokunma”, “Tezgahımı kaldırma, ekmeğime dokunma”, “Sosyal belediyecilik istiyoruz” yazılı dövizler taşıyıp sloganlar atan esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’den tezgahların kaldırılmamasını istedi. Bici bici satıcıları, teknelerle kıyıda tur atarak vatandaşlara da sesini duyurmaya çalıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Abdullah Sakarya ise 26 esnafın, çalışanlarıyla birlikte bin 500 kişinin bici bici satışı sayesinde karnını doyurduğunu belirterek, “Bunlar 22 senedir burada ekmek yiyor. Bunlar dün gelen işgalci değiller. Bunları kaldırdığınız zaman buradaki bici bici kültürünü kim devam ettirecek? Buradaki insanlar ailelerden para kazanıyorlar. İnsanlar aileleriyle gelip yazın bici yiyorlar kışın sahleplerini içiyorlar. Burada planlamalar değişiyor. Şu anki çalışmalar gösteriyor ki burada bir düğün salonu ve restoranlar yapılarak, içkili meyhanelere dönüştürülecek. Bu esnaflar ne olacak? Burada da içki içilmesin. Zaten Adnan Menderes Bulvarı’nı baştan sona restoranlarla doldurdunuz. Saygımız var buna ama buraya sokmayın” diye konuştu.

Adada 17 yıldır esnaflık yapan Zülfü Taşkın ise yeni yapılacak projede kendilerine de yer verilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Burada daha önce belediyeden bin 500 liraya yerler verildi. Hüseyin Sözlü başkanımız güzel yerler yapıp tekrar bize yer verileceğine dair söz verdi ama 1 gün içinde yıkım kararı verildi ve hiçbir proje sunulmadan bizi sokağa atıyorlar. Dışarıda örnekleri var. 300 tane büfe yapıldı, herkese verildi ama bize bu şekilde verilmiyor. 17 - 20 bin liraya kapalı ihalede yer alanlar bize 250 bin liraya devretmek istiyor. Ve burada fuhuş, uyuşturucu var diye iftira atıyorlar. Böyle bir şey yok. Burada ne alkol alırım ne alkol satarım. Buraya aileler geliyor. Biz burada esnaf olmak istiyoruz. Bize de yerlerimizi versin, ücretlerimizi ödeyelim. Tek tip olsun. Tuvalet istiyoruz, elektrik, su istiyoruz. Biz de rezil durumdayız. Bu şekilde beğenmiyoruz ama projelerin içinde biz de yer almak istiyoruz..”

Eylem, polisin sözlü uyarısının ardından son buldu.