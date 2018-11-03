Gönüllü palyaçolar lösemili çocukları güldürdü

Yaklaşık 40 katılımcının olduğu etkinlikte Gönüllü Palyaçolar çocuklar için şarkılar söyledi. Bir süreliğine de olsa hastanede olduklarını unutan çocuklar, palyaçolarla birlikte oyunlar oynayarak moral buldular.

Kanser tedavisindeki en önemli gücün motivasyon ve gönül desteği olduğunu belirten, Acıbadem Adana Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Antmen, 0 - 15 yaşları arasında Türkiye'de her yıl 2 bin 500 ila 3 bin arasında yeni çocukluk çağı kanseri tanısı konulduğunu; ailelerin ve toplumun bu hastalığa karşı duyarlı ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca lösemi tedavisinde kök hücre tedavisinin çok önemli olduğunu belirterek, daha çok sayıda kimsenin kök hücre bağışçısı olmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Löseminin belirtileri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Bülent Antmen, hastalığın fark edilmeden ilerleyebildiğine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle çocukta hızla ilerleyen solukluk, karaciğer ve dalak büyümesi ile ilişkili bir problemin olması halinde hemen bir pediatrik hematoloji hekimine danışılmalı. Fark edilmeden ilerleyebilen hastalığın en önemli belirtileri arasında halsizlik, nedeni bilinmeyen ateş, iştahsızlık, kilo kaybı ile karın ve kemik ağrısı gibi şikâyetler yer alıyor. Bu belirtilerin dışında cilt altı kanamaları, burundan, idrardan veya karın ağrısı ile birlikte kakada kan görülmesi oldukça ciddi bulgulardır” dedi. Bu şikâyetlerin gözlemlenmesi halinde, kan testi ve hemogram adı verilen kan sayımı periferik yayma adı verilen testin hemen yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Antmen, aksi durumda tedavide geç kalınabildiğini söyledi. Erken teşhisin tedavide çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Prof. Dr. Antmen, bulguların demir eksikliği veya anemiyi andırabildiğini, ancak hızlı teşhis edilmez ve müdahale edilmezse hayati riski olması nedeniyle konunun titizlikle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.