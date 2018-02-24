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24 Şubat 2018 09:14

Görevde yükselen 41 zabıtanın rozetini Başkan Sözlü taktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı görev yapan, yükselme sınavlarını başarıyla geçen 35 zabıta komiseri ve 6 zabıta amirinin rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Görevde yükselen 41 zabıtanın rozetini Başkan Sözlü taktı

24 Şubat 2018 09:14


35 zabıta komiseri ve 6 zabıta amiri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün yakalarına taktığı rozetlerle yeni görevlerine terfi ettiler.


Yaka rozetlerini başkan sözlü taktı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı görev yaptıkları esnada yükselme sınavlarına girerek sınavları başarıyla geçen 35 zabıta komiseri ve 6 zabıta amiri, gerçekleştirilen rozet töreni ile terfi ettiler. Adana Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen törende görevlerinde yükselerek yeni statülere ulaşan zabıtaların yaka rozetlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü taktı.


"Zabıtalarımız şehir hayatının tamamen içerisinde"


Başkan Hüseyin Sözlü, tören öncesi yaptığı konuşmada zabıtaların, şehir hayatının tamamen içerisinde olduğunu ifade ederek "Zabıta, halka dönük elimiz kolumuz. Adana halkına hizmet noktasında zabıta personelimiz önemli bir görev üstlenmişlerdir. Sizlerin çalışmasından her daim memnun oldum" diyerek görevde yükselen zabıtaların başarılarının devamını diledi.


Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




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