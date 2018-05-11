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11 Mayıs 2018 14:09

Görme engelli öğrenciler bilgide yarıştı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında görme engelli ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenledi.

Görme engelli öğrenciler bilgide yarıştı

11 Mayıs 2018 14:09


“Engelleri Aşalım, Kaynaşalım” sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren ortaokul öğrencileri Ahmet Arda Topak, Fatma Miray Kaya, Gülcan Sagün, Mihriban Boyacı tablet bilgisayar ile ödüllendirildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği Engelleri Aşalım Kaynaşalım Bilgi Yarışması’na Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu, Şehit Aytekin Kuru İmam Hatip Ortaokulu, 24 Kasım Ortaokulu ve Oğuzhan Ortaokulu’ndan 16 öğrenci katıldı.


Ramazanoğlu Camii Külliyesi toplantı salonundaki yarışmaya giren tüm öğrencilere kitap seti, tişört ve kupa bardak hediye edildi. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerinin dikkatle izlediği yarışmada Ahmet Arda Topak, Fatma Miray Kaya, Gülcan Sagün ve Mihriban Boyacı dereceye girdi.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkan Vekili Selma Duygun, dereceye giren öğrencilere görme engelliler için özel programların yüklü olduğu tablet bilgisayarlarını sunup, tebrik etti.




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