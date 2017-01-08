Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 10:47

Görme engelli yazar yeni kitaplarıyla Çukurova Kitap Fuarı’nda

Görme engelli yazar yeni kitaplarıyla Çukurova Kitap Fuarı’nda

08 Ocak 2017 10:47

Adana’da görme engelli Türkçe öğretmeni yazar Buket Gülekoğlu, yayınladığı yeni kitaplarıyla Çukurova Kitap Fuarı’na katıldı.
Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 300’den fazla yazar, çizer ve şairin katılımıyla açıldı. 11 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden Türkçe öğretmeni ve yazar 30 yaşındaki Buket Gülekoğlu da ‘Ölümün Gölgesinde’ adlı romanından sonra yazdığı “Bilmecelere Gizlenmiş Türkçe” ve “Yeryüzü Masalı” kitaplarıyla fuarda bulunan İl Mill Eğitim Müdürlüğü standında yerini aldı.

“Öğrenci ve kitap buluşması için önemli bir fuar”
Kitapları hakkında bilgiler aktaran Buket Gülekoğlu, son iki kitabının fuardan bir gün önce yayınlandığını belirtti. Gülekoğlu, “Kitaplarımdan bir tanesi Bilmecelere Gizlenmiş Türkçe. Bu kitabımda Türkçe’nin 30 konusu ve 900 bilmece var. Çocuklara Türkçe’nin konularını eğlenceli bir şekilde yöneltiyorum ve onlardan yanıt istiyorum. Bu yanıtlara da arkadaki yanıt kısmından bakmalarını istiyorum. Eğlenceli bir şekilde çalışma yapacaklar. Diğer kitabımda Yeryüzü Masalı. 18 yeryüzü şeklini masalda kahraman haline getirdim. Onlar masal devam ederken bir yandan da kendi özelliklerini anlatıyorlar” dedi.
Türkçe öğretmeni yazar Buket Gülekoğlu, fuarın çok iyi gittiğini, öğrenciler ve kitapların buluşması için bu fuarın çok önemli olduğunu kaydetti.
10. Çukurova Kitap Fuarı, 15 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç