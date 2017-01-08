Görme engelli yazar yeni kitaplarıyla Çukurova Kitap Fuarı’nda

Adana’da görme engelli Türkçe öğretmeni yazar Buket Gülekoğlu, yayınladığı yeni kitaplarıyla Çukurova Kitap Fuarı’na katıldı.

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 300’den fazla yazar, çizer ve şairin katılımıyla açıldı. 11 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden Türkçe öğretmeni ve yazar 30 yaşındaki Buket Gülekoğlu da ‘Ölümün Gölgesinde’ adlı romanından sonra yazdığı “Bilmecelere Gizlenmiş Türkçe” ve “Yeryüzü Masalı” kitaplarıyla fuarda bulunan İl Mill Eğitim Müdürlüğü standında yerini aldı.



“Öğrenci ve kitap buluşması için önemli bir fuar”

Kitapları hakkında bilgiler aktaran Buket Gülekoğlu, son iki kitabının fuardan bir gün önce yayınlandığını belirtti. Gülekoğlu, “Kitaplarımdan bir tanesi Bilmecelere Gizlenmiş Türkçe. Bu kitabımda Türkçe’nin 30 konusu ve 900 bilmece var. Çocuklara Türkçe’nin konularını eğlenceli bir şekilde yöneltiyorum ve onlardan yanıt istiyorum. Bu yanıtlara da arkadaki yanıt kısmından bakmalarını istiyorum. Eğlenceli bir şekilde çalışma yapacaklar. Diğer kitabımda Yeryüzü Masalı. 18 yeryüzü şeklini masalda kahraman haline getirdim. Onlar masal devam ederken bir yandan da kendi özelliklerini anlatıyorlar” dedi.

Türkçe öğretmeni yazar Buket Gülekoğlu, fuarın çok iyi gittiğini, öğrenciler ve kitapların buluşması için bu fuarın çok önemli olduğunu kaydetti.

10. Çukurova Kitap Fuarı, 15 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.