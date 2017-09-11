’Gözaltı’ senaryolu evlilik teklifi

Ayarladığı polis arkadaşları tarafından yolda kimlik kontrolü yapıldıktan sonra gözaltına alınmaya çalışılan genç bu sırada sevgilisine nişan yüzüğünü çıkarıp evlilik teklifinde bulundu. Sevgilisinin teklifine şaşıran genç kadın ‘evet’ yanıtını verdi.

Kuaförlük yapan 26 yaşındaki Tolga Alaf, öğrenci olan 18 yaşındaki sevgilisi Yaren Yolcu’yla 3 ay önce arkadaş ortamında tanışıp evlenmeye karar verdiler. Alaf, sevgilisine hayatı boyunca unutamayacağı bir evlenme teklifinde bulunmak istedi. Bu nedenle iki genç akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda yürürken Tolga Alaf’ın 2 polis arkadaşı tarafından durduruldu. Tolga Alaf, senaryo gereği kimlik kontrolü yapıldığı sırada hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla polisler tarafından gözaltına alınmak istendi.

Bu sırada şok olan ve sevgilisini polislere vermemek için direnen Yaren Yolcu, “Hayır istemiyorum ya, bırakın sevgilimi, Tolga hayır ya” diyerek tepki gösterdi. Tolga Alaf da bunun üzerine oyunu daha fazla uzatmayarak elinde gizlediği nişan yüzüğünü gösterip Yaren Yolcu’ya ’benimle evlenir misin’ teklifinde bulundu. Genç kız ise teklife şaşırarak ’evet’ yanıtı verdi. Senaryo gereği Tolga Alaf’ın ayarladığı 30 kişilik arkadaş grubu da bu sırada Alaf’ın yüz maskelerini takarak ellerinde ’benimle evlenir misin’ yazılı dövizleri tutup volkan yaktı.

“Polise saldırıyordum, zor tuttum kendimi”

Tolga Alaf’a sarılarak arkadaşlarının yanına giden Yaren Yolcu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ise “Böyle bir şey beklemiyordum tabii ki. Tamam sürpriz yapacağını biliyordum ama hissetmiştim de. İnanamıyorum, şaka mı ya. Böyle yemek yiyecektik. Hissediyordum yakın zamanda olacağını. Çünkü herkes güzel giyin git diyordu. Tabii ki şaşırdım. Polise saldırıyordum zor tuttum kendimi. Hırsız olabileceğini düşünmemiştim. Gelirken bana bir kavgaya karıştığını söylemişti ama şu an duygularımı ifade edemiyorum ya” diye konuştu.

Sevgilisine farklı bir teklif yapmak istediğini belirten Tolga Alaf da, “Güzel, farklı bir şey olsun istedim. Bundan sonra yapacak arkadaşlar da böyle güzel şeyler yaparlarsa bizler de mutlu oluruz. Gayet güzeldi herkes eğlendi. Mutlu olmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tolga Alaf ve Yaren Yolcu daha sonra arkadaşlarıyla kutlama yaparak gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.