Gözde Demir, "Brezilya Şövalyesi" oldu

Adana ve Hatay Fahri Konsolosu Gözde Demir'e Brezilya Rio Branco Devlet Nişanı verildi.

Brezilya Milli Günü kapsamında, Ankara Brezilya Büyükelçiliği'nde düzenlenen, Büyükelçi Eduardo Gradilone ve eşi Diva Gradilone'nin ev sahipliği yaptığı resepsiyonda, Brezilya - Türkiye ilişkilerine katkıları ve üstün hizmetlerinden dolayı Adana ve Hatay Fahri Konsolosu Gözde Demir'e Brezilya Rio Branco Devlet Nişanı verildi. Bu nişan ile Gözde Demir Brezilya Şövalyesi ilan edilmiş oldu.