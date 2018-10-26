Griple savaşan 10 besin

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş etmenin sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirterek, sonbahar ve kış aylarında önemli bir artış gösteren grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini anlattı.

Gripten korunmada büyük önem arz eden meyvelerden bahseden Dyt. Sehlikoğlu, “Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor. İçeriğindeki 'antosiyanin' adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha faydalı oluyor” dedi.

Grip ve soğuk algınlığından korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirecek diğer besinlere de değinen Dyt. Sehlikoğlu, doğal yoğurt gibi prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, “Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor. Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumların da E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor” ifadelerini kullandı.

Sonbahar ve kış aylarında artan grip ve soğuk algınlığından korunmak için tüketilebilecek sıcak içeceklerin de önemine vurgu yapan Dyt. Sehlikoğlu, adaçayının içerdiği bileşenler sayesinde boğaz enfeksiyonlarını önlemeye de yardımcı olduğunu belirterek, “Adaçayı'nın yanı sıra ekinezya da kimi soğuk algınlığı ilaçlarının da hammaddelerinden biri olduğu için içerdiği zengin C vitamini ve flavanoidler gibi antioksidanlarca bağışıklık sistemini destekliyor. Ancak adaçayı ve ekinezyanın günde 1 fincandan fazla ve düzenli olarak tüketilmesi, hamilelerde kanama riskini ve kasılmaları artırarak erken doğum riskine sebep olabiliyor” diye konuştu.

Vücutta bulunan toksinlerin ve mikropların hızlıca dışarı atılabilmesi için bol miktarda su tüketilmesinin önemine vurgu yapan Dyt. Sehlikoğlu, “Özellikle griple beraber ortaya çıkabilecek yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda oluşabilecek sıvı kayıplarının önüne geçmek için günde 10 bardak su içilmesi önem taşıyor. Zencefil de içeriğindeki doğal olarak bulunan 'gingerol' maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya yardımcı oluyor. Ayrıca soğuk su balıkları, sahip oldukları bol miktardaki Omega-3 yağ asitleri, protein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek gerekiyor” dedi.