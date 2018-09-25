Gübrede indirim müjdesi çiftçileri sevindirdi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, gübre fiyatlarına yüzde 15 indirim yapılacağı yönündeki açıklamasının, üreticileri sevindirdiğini belirterek, “İndirimin, diğer kalemlerde de uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

Doğan, tohum, mazot, gübre ve ilaç gibi tarımsal faaliyetlerin ana kalemlerini oluşturan girdi fiyatlarının döviz kurlarına bağlı olarak yükselmesinin, çiftçilerin doğrudan zarar görmesine neden olduğunu ve üretim yapmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Girdi fiyatlarındaki ciddi artışın, üretimin yanı sıra verim ve kalite açısından önemli sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Doğan, “Üretim maliyetinin artması, çiftçileri tarladan uzaklaştırıyor. Olumsuzluklara karşın tarlasını ekmeye devam eden üreticiler, pahalılık karşısında daha az gübre ve ilaç kullanmak zorunda kalınca, verim ve kalite düşüyor. Üretim azalınca da, tarımsal ürünlerdeki ithalat oranı yükseliyor” dedi.

Doğan, tarımsal faaliyetlerin, çeşitliliği artan yurt içindeki tüketim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra, ihracatıyla da ülke ekonomisine önemli katkıları olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle uygun maliyetlerde üretim, tarım yapılan arazi, çiftçiler, çevre ve doğal tarım kaynaklarının korunması temel esaslardır. Temel esaslar içerisinde yer alan çiftçinin korunması, girdi kalemlerindeki fiyatların kontrol altına alınıp, destek oranlarının artırılmasıyla mümkün olur” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, gübre fiyatlarında indirim uygulanacağı açıklamasının, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıları her fırsatta dile getiren sektör temsilcilerini sevindirdiğinin altını çizen Doğan, şunları söyledi:

“Bakanımız Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi, döviz kurları üzerinden ekonomimize yönelik saldırılar sürmektedir. Sektörümüzü yakından ilgilendiren kimyevi gübre fiyatlarında artışların bir kısmı maliyet artışları, bir kısmı da yine Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli'nin ifade ettiği gibi spekülatif sebeplere dayanmaktadır. Bu tablonun göz önünde bulundurularak kimyevi gübre fiyatlarında gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacak olması, bizim için müjdeli bir haberdir. Ancak indirimin, diğer girdi kalemlerinde de uygulanmasını bekliyoruz. Bu, tüm olumsuzluklara rağmen toprağını ekerek üretmekten kaçınmayan Türk çiftçisine rahat bir nefes aldırır.”

Doğan, gübre fiyatlarıyla ilgili indirimin yanı sıra, uzun yıllardır artmayan buğday, arpa ve prim desteklerinin de yüzde yüz arttırılarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödenecek olmasının da, yerinde bir karar olduğunu kaydetti.