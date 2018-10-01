Gül: "Asılsız iddialar eğitim çalışanlarının performansını düşürüyor"

Gül, Halit Dağlı İlkokulu bahçesinde bir grup eğitimciyle yaptığı açıklamada, son zamanlarda asılsız iddialarla artık eğitim çalışanları üzerinde sürekli algı oluşturulmaya çalışıldığını, şikayetler olduğunu, konunun yanlışlığı ispat edilmesine rağmen, ısrarla eğitim çalışanlarının şikayet edildiğini ifade ederek, "Bu onların performansını aşağıya çekiyor. Bu sebepten dolayı artık yeter diyoruz, öğretmenlerimizi artık önceleyelim, yanında duralım, birlik olduğumuzu gösterelim" dedi.

Mutlu okul, mutlu öğretmen, mutlu öğrenci olması açısından velilerin konuyu araştırıp ondan sonra gerekli mercilere başvurmaları gerektiğini söyleyen Gül, "Konuyu araştırmadan, doğruluğunu anlamadan ilk işimiz şikayet olmamalı. Bu anlamda yeni Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür etmek istiyorum. Sebebi ise öğretmenleri önceleyen açıklamaları var. Özellikle 147'nin kaldırılmasının bizim açımızdan olumlu bir karşılığı var. Buna benzer uygulamaları en kısa zamanda yürürlüğe koymalarını talep ediyoruz. Güzel yapılan işler için teşekkür edeceğiz, eksikler içinde yine bu şekilde göstereceğiz" diye konuştu.