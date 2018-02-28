Gülay’ın tacizcisi adliyeye sevk edildi

’yi sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiası ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana’nın Kozan ilçesinde gözaltına alınan Erdoğan K. adliyeye sevk edildi.

29 yaşındaki Gülay M. ile iki yıl süre ile sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu belirtilen ve genç kadının bu görüşmeye son vermesinin ardından Erdoğan K.’nin genç kıza sosyal medya üzerinden tehdit ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi’nde ücretli öğretmenlik yapan ancak Kozan ilçesinde ikamet eden Erdoğan K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da görevine son verilen Erdoğan K., emniyetteki sorgusunun ve sağlık kontrolünün ardından Kozan Adliyesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi’ne elleri kelepçeli olarak getirilen Erdoğan K., ellerini havaya kaldırarak basın mensuplarına dönüp, "Gülay M. eserin bu eserin, iftiracı" diyerek adliye salonuna girdi.

Erdoğan K.’nin Kozan Adliyesi’nde görüntülü olarak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmaya başlandığı belirtildi.