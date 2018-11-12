Güler: "Dental ürünlerde de yerli üretime geçilmeli"

Fatih Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sağlıkta yerli ve milli atılım yapmalıyız” sözünü desteklediklerini, dental sektörünün de unutulmadan bu hamlenin içerisine alınmasını istedi.

Güler, yaptığı açıklamada, son dönemde her alanda başlayan yerli ve milli üretim hamlesinin dental sektörü de kapsaması gerektiğini belirterek, “Adana Diş Hekimleri Odası olarak milli üretimi destekliyoruz. Şu an Türkiye'de dişhekimliği fakültelerinde birden beşe kadar okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 23-24 bin civarındadır. Bu öğrenciler 5 yıl içerisinde mezun olunca demek oluyor ki 23-24 bin dental ürün satılacaktır. Bu sayının içerisinde mevcut diş hekimlerinin yenileme ihtiyacı duyup, alacaklar yoktur. Bu mevcudiyet ciddi bir pazar oluşturmaktadır. Dental ürünlerin yüzde 90'ında dışa bağımlılığımız sürmektedir” dedi.

Türkiye'de dental ünite yapan 1-2 firma olduğunu, kapasitelerinin bu aşırı talebi karşılayamadığını söyleyen Dt. Güler, “Yerli ve milli üretimin yaşam bulması için dental sektörü alanına mutlaka destek, teşvik verilmelidir. Dental sektörde hastalarımızın tedavisinde kullandığımız dolgu maddelerinde, protetik materyellerde de ciddi anlamda dışa bağımlıyız. Sadece implantta kabul gören yerli üretimimiz giderek ilerlemektedir. Ama makine ekipmanı ve temel olarak kullandığımız tedavi edici, restore edici malzemelerde büyük oranda dışa bağımlıyız. Bu durumda dental sektörü cari açık veren bir sektör haline dönüştürülmektedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın 'Sağlıkta yerli ve milli atılım yapmalıyız' sözünü destekliyor, dental sektörünün de unutulmadan bu hamlenin içerisine alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.