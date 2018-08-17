Gülnar: “ABD’ye karşı gün, birlik günüdür”

Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, “ABD’nin tehdit ve baskılarına karşı, iktidarı ve muhalefeti, sivil toplum örgütleri birlikte davranmalıdır. Gün, Türkiye’ye sahip çıkma günüdür” dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) tutumu ve sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gülnar, ABD’nin en üst düzey yetkililerinin Türkiye’ye karşı yayınladığı tehdit mesajları ve yaptırım tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gülnar, ABD’nin tutumunun uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkilerle bağdaşmadığının altını çizerek, “Bu yaptırımlar uzun yıllar sözü edilen müttefiklik ve stratejik ortaklık kavramına sığmaz. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bütün tehdit, baskı ve dayatmalara karşı birlik ve beraberlik içindedir. Gün, iktidarı ve muhalefeti, sivil toplum örgütleriyle birlikte bağımsızlığımıza ve milli bütünlüğümüze yönelik bu saldırıya karşı çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Geçmişte İstiklal Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Türkiye Cumhuriyeti’nin, siyasal ve ekonomik bağımsızlığını koruma mücadelesini kararlılıkla vereceğini vurgulayan Gülnar, “Bu tavır ülkenin toprağını, emeğini savunmaktır ve yurtseverliğin gereğidir. Türk-İş olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazır olduğumuzu herkese duyurmak istiyoruz” dedi.

Gülnar, Türk halkının birlik ve beraberliğini koruyarak daha önce de birçok sorunun üstesinden geldiğini hatırlatarak, bugünkü olumsuz tablonun da geride kalacağına inancının tam olduğunu belirtti. İşçisinden iş verenine, medyadan sivil toplum örgütlerine kadar herkese büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Gülnar, “Kimsenin ‘benim keyfim yerinde’ ve ‘bana bir şey olmaz’ deme lüksü yoktur. Herkes ülke üzerinde oynanmak istenen oyunun farkında olmalıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin kalkınmasında ve ekonomik olarak gelişmesinde işçilerin alın terinin bulunduğunu, işçilerin bugün de elini taşın altına koyacağını belirten Gülnar, “Geçmişte tüm olumsuzluklara rağmen özveriyle üretim sürdürülmüş, iş yerlerine sahip çıkılmıştır. İşçilerimiz kaliteli ve verimli üretim için çalışacaktır” şeklinde konuştu.

Konu memleket meselesi olduğunda tutumlarının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Gülnar, “ABD’nin kendi çıkarları için oluşturduğu baskı ve bazı kararlarını dayatma girişimi, bölgemizdeki niyetinin bir yansımasıdır. Ülkemiz de dahil olmak üzere coğrafyamızın siyasi haritasını değiştirmek amacı taşımaktadır. Bu planı yapanlara karşı barışı, insan haklarını ve mazlum milletlerin özgürlüğünü savunan Türkiye’nin bu onurlu tavrının yanında olmak, bir insanlık görevidir” dedi.

Gülnar, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” şiarıyla ağır bedeller ödenerek verilen Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının anlamını ve önemini bildiğini, bunun sürdürülmesi için herkesin ortak tavır alması gerektiğini sözlerine ekledi.