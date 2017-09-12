Gülnar: "Örgütlenmenin önü açılmalı"

Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, işçi kesimi olarak sürekli gündeme getirmeye çalıştıkları olumsuz çalışma koşullarının, güvencesiz istihdamın yol açtığı sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Gülnar, çalışma hayatındaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, verimli bir üretim yapılabilmesi için örgütlenmenin önünün mutlak suretle açılması gerektiğini belirtti.

Aylık Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan Gülnar, çalışma hayatındaki sorunlara değindi.

Çalışma ortamı denildiğinde temel yaklaşımın “insancıl çalışma ortamı” olması gerektiğini söyleyen Gülnar, “Ülkemizde çalışma ve yaşama koşullarının arzulanan düzeyde olduğunu, sosyal devlet olmanın gerektirdiği sosyal politika uygulamalarının geçerli olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer alan sendikalaşma ve örgütlenme hakkını kullanabilen işçi sayısı ülkemizde sınırlı kalmıştır. Sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ile iş şartlarını düzenleme imkânı oldukça güç olmaktadır ve çoğu zaman işten atılmalarla sonuçlanmaktadır. Çalışma hayatının gündeminde olan taşeronluk, özelleştirmeler, işçi sağlığı ve güvenliği, işten çıkarmalar, esnek çalışma biçimleri ve benzeri sorunlar Türk-İş olarak defalarca gündeme getirilmiştir. Çalışma hayatında huzurun ve iş barışının gerçekleşmesi örgütlenmenin önünün açılmasıyla gerçekleşecektir” dedi.