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25 Şubat 2018 13:22

Güneş’in “Adana Kent Yazıları” adlı kitabı yayınlandı

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi İsmail Güneş’in “Adana Kent Yazıları” adlı kitabı yayınlandı.

Güneş’in “Adana Kent Yazıları” adlı kitabı yayınlandı

25 Şubat 2018 13:22


Adana’da sivil toplum alanında da çalışmalar yapan Yard. Doç. Dr. İsmail Güneş, Futbol Ekonomisi: Ekonomist Gözüyle Futbol” adlı kitabından sonra çıkardığı “Adana Kent Yazıları” kitabıyla ilgili olarak, “Başlangıçta mesleki ilgi olan konular her geçen gün yaşadığım şehrin dertlerini dert edinme, aktif bir vatandaş olarak sorunlar üzerine düşünme ve çözümler üretme gayretlerine girmemi sağladı. Üniversite ve kent bütünleşmesine katkı koyabilmek adına kentsel dinamikler ile sürekli işbirliği içinde olmaya ve elimden geldiğince birikimlerimi aktarmaya ve aynı zamanda öğrenmeye çalıştım. Çağdaş, yaşanabilir ve barış içinde bir kent oluşturmada üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerine büyük görev ve sorumluluk düştüğüne inandım. Zaman içinde projeler ve çalışmalarım beni Adana medyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, Adana Kent Konseyi ile buluşturdu. Yaşadığımız kente dair kaygı ve çözüm önerilerimizi paylaşma şansı buldum" dedi.


Kitapta geçmişe dair yaşanmışlıklar kadar tanıklık ettiği döneme dair gözlem ve tespitlerinin de bulunduğunu belirten Yard. Doç. Dr. Güneş, "Gelecek adına düşünerek, yazarak geleceğe bir nebze olsun ışık tutmaya çalıştım. Adana kent yazılarını Adana Ekonomi Yazıları ve Adana Tarih yazıları ile bir seriye dönüştürmek arzusundayım. Yazıların tamamı yaşadığım kente dairdir. Bu nedenle kitaba Adana Kent Yazıları adını verdim" diye konuştu.




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