Güney Adana Kalkınma Programı’nda birlik mesajı

Bizler bu vatanın öz evlatları, bu toprakların gerçek sahipleriyiz. Aramıza bu fitneleri, fesatları sokmaya, aramızı bozmaya çalışanlar ise düşmanlarımıza uşaklık edenlerden başkası değildir" diyerek birlik mesajı verdi.

Vali Demirtaş, Adana İl Müftülüğü tarafından "Güney Adana Kalkınma Programı" çerçevesinde hazırlanan "Gönüllerde Bir-İz" projesinin açılışında yaptığı konuşmada kardeşliğe vurgu yaptı. Vali Demirtaş, "Yıllarca bizi sağcı solcu diyerek dünya görüşlerimizle, Alevi-Sünni diyerek dine bakış açımızla, Türk-Kürt diyerek etnik kökenimizle ayrıştırmaya çalıştılar. Oysa dünyaya sağdan da soldan da baksak, Alevi de Sünni de olsak, kendimizi Türk, Kürt, Arap, Yörük olarak da adlandırsak bizler bu vatanın öz evlatları, bu toprakların gerçek sahipleriyiz. Aramıza bu fitneleri, fesatları sokmaya, aramızı bozmaya çalışanlar ise düşmanlarımıza uşaklık edenlerden başkası değildir. Bizleri bugün bu mekanda bir araya getiren Mevla’ya şükürler olsun. İşte karşımızda mini bir Türkiye mozaiği, mini bir Adana mozaiği duruyor. Müftülüğümüzün davetine icabet ederek bizlerin mutluluğunu artıran ve farklı renklerle bir Türkiye motifi, bir Adana motifi oluşturan, birbirinden kıymetli kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Demirtaş, sergilenecek olan fotoğrafın bu olduğunu, Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışanlara, farklılıkları zenginlik olarak değil de bölünme, parçalanma sebebi olarak görenlere verilecek en güçlü cevap olduğunu ifade etti. Vali Demirtaş, bu coğrafyanın bin yıllık sahibi olduklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sonsuza kadar da bu topraklarda yaşama azim ve kararlılığında olan farklı renkleri, farklı desenleri ile köklü bir milletiz. Kardeşliği, kutsal kitabımızın emri ile sabit bir milletiz. Değişen dünya düzeninde, üzerimize farklı desiselerle, farklı oyunlarla, farklı işbirlikçilerle gelseler dahi, bu senaryoların tümünü tarihin çöp kutusuna atacak güç ve kudrete sahip bir milletiz. Dün Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Kurtuluş Savaşı’nın tüm evrelerinde, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi yakın zaman önce 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aziz milletimiz; zilleti, esareti, düşman postalı altında yaşamayı kabul etmeyeceğini, tüm dünyaya haykırmış; bağımsızlığını ve geleceğini elinden almak isteyen düşmanlara, düşmanla işbirliği yapan hainlere hak ettikleri dersi vermiştir. Buradan Adanamızın bu kutlu mekanından, bir kez daha haykırıyoruz: Anadolu, bu milletin öz yurdudur. Şanlı ay yıldızlı bayrağımız, bu milletin bağımsızlık sembolüdür. Ezanlarımız Mevla’nın sadasıdır. Bu aziz vatan, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu aziz ve asil milletin evlatları, istiklal ve istikbal aşığıdır. Biliniz ki "Ya istiklal, ya ölüm" parolasının muhataplarının torunları, bugün burada, bu manevi mekandadır. Aziz şehitlerimizin emaneti vatan toprağında operasyona asla ve kat’a müsaade etmeyeceklerdir."

Bu süreçte sınır ötesinden, sınırlarımızı tehdit eden terör yuvalarına da gereken cevabın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’yla iletildiğini belirten Vali Demirtaş, "Bu operasyonlarla milletimiz sadece kendisinin değil, mağdur ve mazlum milletlerin yanında olduğunu, bölgesinde huzur, güven ve istikrar istediğini, gerektiğinde bunu temin edecek güçte olduğunu, tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin her türlü bela ve musibetin ortadan kaldırılmasının en büyük ilacı olduğuna işaret eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Adana’da göreve başladığım günden itibaren çeşitli vesilelerle toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelmeye, Adanamızın ve ülkemizin ali menfaatleri için her kesimden insanımızı bir araya getirmeye gayret ettik, gayret etmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla buluşma toplantılarının benzerlerini, ilimiz düzeyinde valilik olarak bizler de gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla buluşma toplantılarında, vatandaşlarımızın sorunlarını dinleme ve bu sorunlara çözüm bulma imkanı buluyoruz ve bulmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, birliklerimizle, iş dünyamızla yaptığımız toplantılardan edindiğim izlenim ise, her kesimin Adana’mızın daha müreffeh, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir kent olması noktasında, hemfikir olduğudur. Bu fevkalade önemli bir husustur. Çalışma usulleri ve yolları farklı dahi olsa aynı hedef istikametinde gayret eden bir Adana birlikteliği olduğunu görüyoruz. Farklı düşünebiliriz, farklı yaşayabiliriz, farklı noktalardan dünyaya bakabiliriz. Ama unutmayalım ki farklılıklarımız bize başarıyı getirir. Bu farklılıklarımızı avantaja dönüştürdüğümüzde ve bakış açımızı değiştirdiğimizde, Adana’mızın yeni ufuklara yelken açmaması için hiçbir neden görünmemektedir. İşte farklılıklarımızı çatışma sebebi değil, zenginlik nedeni olarak ve görerek başlattığımız Güney Adana Kalkınma Programı eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hizmetlere, yoksulluktan istihdama, gençlik ve spordan güvenliğe, sosyal uyumdan kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine varıncaya kadar, çeşitli alanlarda karşılaştığımız sorunların çözümünü öngören bir değişim ve dönüşüm hareketidir. Temel amacımız insanımıza dokunmaktır, özellikle göçle gelen nüfusun, kentimize entegresini sağlamaktır. Zihinsel değişim ve dönüşümü gerçekleştirerek, insanımızın şehir kültürüne aidiyet duygusunun arttırılmasına hizmet etmektir."

Vali Demirtaş, güney Adana’yı yeni baştan ilmik ilmik dokumak adına, bu zorlu yola çıktıklarını ifade ederek, "Bu yolculukta güney Adana’da kalbine girmediğimiz bir kardeşimiz, kapısını çalmadığımız tek bir hane bırakmayacağız. Hem beşeri kalkınmayı hem de fiziksel kalkınmayı Güney Adana Kalkınma Programı ile hep birlikte, mutlaka başaracağız. Malumunuz olduğu üzere ilimiz, doğu ve güney doğu başta olmak üzere, ülkemizin pek çok ilinden ve son dönemde sınır ötesinden, Suriye’den, pek çok kardeşimizin çeşitli nedenlerle göç ettiği bir yerleşim merkezidir. İç ve dış göçle ilimize gelen kardeşlerimizin ilk durağı ise Adana’mızın daha ziyade Güney Bölgesidir. Belirttiğim üzere Güney Adana Kalkınma Programının odaklandığı ana meselelerden biri de sosyal uyum sorunlarına çözüm bulmaktır. Zira iç ve dış göçle ilimize gelen kardeşlerimiz, doğal olarak doğup büyüdükleri bölgelerin kültürlerini, gelenek ve göreneklerini de beraberlerinde getirmektedirler. Bugün açılışını yaptığımız ’Gönüllerde Bir-İz’ projesi, farklı kültürlere ev sahipliği yapan ilimizin bu yönünü geliştirmeyi, bu şehre olan aidiyeti artırmayı, toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. İnsanlarımız arasında gönül köprülerinin inşa edilmesini, kardeşliğimizi pekiştirmeyi hedeflemektedir. İnanan bir kimsenin gönlünü incitmenin Hakkı incitmeye eşdeğer olduğunu söyleyen Yunus Emre, gönüller kırmanın değil gönüller yapmanın önemini asırlar öncesinden dillendirmektedir. Bizler de gönül kırmak değil gönüller yapmak, bir gönle girmek, bir gönlü kazanmak için çaba göstererek, çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz" dedi.

Vali Demirtaş, "Adana’da gönlünü almadığımız, derdiyle dertlenmediğimiz tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerine son verdi.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ise yaptığı konuşmada, proje kapsamında sahada dokunmadık insan bırakmayacaklarını, bütün gönüllere girileceğini ifade etti.