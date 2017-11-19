"Güneyin İncisi" ödülü Sunay Akın’a verildi

Gecede ünlü sanatçı Leman Sam, konser verdi.

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayan Adana’daki Güney Eğitim Vakfı, 23’ncü kuruluş yıldönümü balosunu Sheraton Adana Otel’de gerçekleştirdi.

Güney Eğitim Vakfı Başkanı Şadi Alyeni, vakfın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ şiarını benimsediğini söyledi. Alyeni şöyle konuştu:

"Burs vererek öğrencilerin hayatına dokunabilirsiniz. Yaşayacakları hayatı daha önemli daha anlamlı kılabilirsiniz. Türkü, Kürdü, Alevisi, Sunnisi, Çerkezi, Zazası tüm herkes eşit, birlikte kardeşçe yaşasın istiyoruz. Bu yüzden biz bu dünyada görmek istediğimiz değişimi kendimize uyguluyoruz. Bursiyerlerimize ve çevremize bu bilinci aşılamak için çaba sarf ediyoruz. Bu topluluk bugün bize şunu gösteriyor ki ne olursa olsun, memleket sevdası, birliktelik, dayanışma, paylaşım oldukça bizi, Türkiye’mizi hiç kimse istediği emellere getiremeyecektir. Bugün burada Türkiye’nin yoncası bulunmaktadır. Mevlana’nın söylediği gibi; Biz dostlarımızı, ne aklımızla ne kalbimizle severiz olur ya; kalp durur, akıl unutur. Biz dostlarımızı ruhumuzla severiz o ne durur, ne unutur."

Yapılan açılış konuşmasının ardından Güney Eğitim Vakfı’nın her yıl bir kişiye verdiği ’Güneyin İncisi’ ödülü, yazar ve belgeselci Nebil Özgentürk tarafından, şair ve yazar Sunay Akın’a verildi. Gecede ünlü sanatçı Leman Sam’da, konser verdi. Sam, şarkı sörlerken sahneye çıkan Nebil Özgentürk ve Sunay Akın’la bir şarkıda düet yaptı.

Geceye, CHP Milletvekilleri Zülfikar Tümer, Aytuğ Atıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Feridun Sarı ve Adana cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.