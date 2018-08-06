Güneyin Turuncu Kadınları Projesi’ne ÇKA’dan hibe

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, hazırlanan bu projede, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Adana KOSGEB Müdürlüğü Proje Ortağı Kurum olarak rol alacak.

Güney Adana Kalkınma Programının, Adana Valiliği koordinasyonunda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve KOSGEB tarafından Mart 2017 tarihinden bu yana yürütülen, Türkiye’deki 38 ilden daha büyük bir nüfusa sahip olan ve göçle gelen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Güney Adana Bölgesi’nin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını hedefleyen topyekün bir kalkınma programı olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralaması (SEGE) çalışmasında Adana’nın, Türkiye’nin nüfusu en yüksek 6. ili olmasına karşın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında 16. sırada yer aldığı vurgulandı. SEGE araştırmalarında bu durumun ortaya çıkışında bölgenin, ülkenin doğu ve güneydoğusundan yoğun şekilde göç almasının etkili olduğunun belirtildiği açıklamada şunları yer verildi:

"Kentin gelişmişliği, coğrafi olarak değerlendirildiğinde bahsi geçen negatif durumun daha çok Güney Adana Bölgesi’nden kaynaklandığı fark edilmektedir. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin E-5 karayolu altında kalan Güney Adana Bölgesi, 56 mahallede yaşayan yaklaşık 450 bin nüfusu barındırmaktadır. Güney Adana Kalkınma Programının amacı, bölgedeki yoğun göç alarak oluşmuş mahallelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanmasıdır. Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında hazırladığımız ve Çukurova Kalkınma Ajansının 2018 yılı Mali Destek Programı, Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunduğumuz, “Güneyin Turuncu Kadınların Umudu” Projemizde, imkanı kısıtlı bireylerin yoğun olarak yaşadığı Güney Adana Bölgesi’ndeki kadınlara yönelik olarak, mesleki eğitimler ile kadın bireyleri sosyal ve ekonomik hayata katılımları için cesaretlendirmek, istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak ve kendi işlerini kurabilecek potansiyele taşımak amaçlanmaktadır. Güney Adana Bölgesi’nin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yaşayan dezavantajlı 18-65 yaş arası kadın bireylere yönelik 1 adet Mesleki Eğitim Atölyesi oluşturularak, proje kapsamında “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı”, “Uygulamalı Girişimcilik” ve “Kooperatifçilik” eğitimleri ile mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, projemizin özel amaçlarını kapsamaktadır.”