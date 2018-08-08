Karakucak Güreş organizasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi.

Aynı zamanda 533. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşlerinin Tertip Komitesinde üye olarak görev yapan İlyas Karabulut, bu sene yapılan güreş organizasyonun hem pehlivan katılımının hem de izleyici katılımının geçmiş yıllara göre çok daha fazla olduğuna değinerek, “533. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, Kırkpınar Yağlı Güreşlerini aratmayacak derecede ilgi görmüştür. Pehlivanlara verilen para ödülü de güreşçileri cezbetmiştir. Bu güreşlerin gelecek yıllarda çok daha fazla ilgi göreceğine inancım tamdır” dedi.

Güreş Baba Lakabı nereden geliyor?

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kendisine “Güreşin babası” diye hitap ettiğini kaydeden Karabulut,”Ben Sayın Sözlü’yü Ceyhan Belediye Başkanlığından bu yana tanırım. Güreşi ve güreşçileri ve bu ata sporuna hizmet edenleri hep taltif etmiştir. Ben de vakıf başkanı olarak bölgemizde yapılan tüm güreşlerin gerek organizasyonlarında gerekse her alanda maddi ve manevi destek verdim. Sayın Sözlü bu nedenle şahsıma karşı böyle bir ifade de bulunmaktadır. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.