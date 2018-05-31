Gürselpaşa ve İncirlik Mahallelerinde asfaltlama çalışması

Adana’da uygulamaya koyduğu projelerle kent içi trafik sorununu rahatlatıcı hamleler yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarları otoyol standartlarına kavuşturmak amacıyla asfaltlama çalışmalarını gece, gündüz sürdürüyor. Son olarak Gürselpaşa Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri 75001 sokakta bin 100 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki yolu Öğretmenler Bulvarı’na bağladı.

Alparslan Türkeş Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin ilk etabını tamamlayarak hizmete açan, doğu-batı yönünde ulaşım veren, D-400 Karayolu’nda trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla Girne Köprüsü’nün genişliğini iki katına çıkarıp, 10 şeritli yol olarak hizmet vermesi için çalışma başlatan, Girne Köprüsü yönünden gelen taşıtların Fuzuli Caddesi’ne fasılalı serbest dönüşü için de 6 metrelik yolun 11.5 metreye çıkarılması çalışmasına da eş zamanlı start vererek trafik yükünü sırtlayan projeleri peş peşe hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi, kent insanının otoyol standartlarında ulaşımı için de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir’de çalışmalar sürüyor

Gürselpaşa Mahallesi’nde 3 bin 600 ton asfalt kullanarak kent içi ulaşımda konforu artıran Adana Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da İncirlik’te ve Yüreğir Merkez Otogar önünden Kazım Başer Bulvarı’nda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.