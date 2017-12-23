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23 Aralık 2017 09:09

Güvercin kafesine özel "skunk odası" yaptılar

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında güvercin kafesine özel ışıklandırma ve iklimlendirme sistemi yapılarak genetiği değiştirilmiş esrar "skunk" yetiştirildiğini ortaya çıkardı.

Güvercin kafesine özel

23 Aralık 2017 09:09


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde bir evde genetiği değiştirilmiş esrar "skunk" üretildiği ihbarını aldı. Polis eve baskın yaparak arama yaptı. Aramada damda bulunan güvercin kafesinden şüphelenerek kafesi açan polis şok oldu. Güvercinlerin yanına özel ışık ve iklimlendirme sistemi kuran zanlıların skunk yetiştirdiği tespit edildi.


Polis esrar ve malzemelerin yanı sıra, kafesteki güvercinlere de el koydu. Emniyette getirilen güvercinler ise esrarların yanından ayrılmadı.


Olayla ilgili yakalanan V.Ş (40) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.




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