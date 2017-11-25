Güvercin katliamı yapan 3 şahsa 13 bin 428 TL para cezası

Şahıslara toplam 13 bin 428 TL para cezası kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan, canlı güvercinlerin kafasının kopartılıp binanın çatısında aşağıya atıldığı görüntüler Adana İl Jandarma Komutanlığını harekete geçirdi. Görüntüleri paylaşan kaynağa ulaşan jandarma ekipleri görüntünün Konya’nın Ereğli ilçesinde çekildiğini, şahısların Suriyeli uyruklu mevsimlik işçi olduklarını ve Konya’daki işlerinin bitmesinin ardından Adana’nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi’ne geldiklerini tespit etti.

Ekipler, çalışmalarını genişleterek kısa sürede Suriye uyruklu A.H., F.E. ve R.H. isimli şahısları yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 40 güvercinin kafasını koparıp telef eden 3 şahsa toplam 13 bin 428 TL para cezası kesilirken, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.