Güvercin kümesinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri Dadaloğlu Mahallesi’nde Cumali D. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Polis eve baskın düzenleyerek arama yaptı ancak uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine polis evin damına çıkarak burada da arama yaptı. Yapılan aramada güvercin kümesinde 37 paket genetiği değiştirilmiş ’skunk’ isimli esrar ele geçirildi. Polis esrara el koyarken, zanlıyı da gözaltına aldı.