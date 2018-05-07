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07 Mayıs 2018 09:01

Güvercin kümesinden uyuşturucu çıktı

Adana’da bir güvercin kümesinde genetiği değiştirilmiş ’skunk’ adı verilen 37 paket esrar ele geçirildi.

Güvercin kümesinden uyuşturucu çıktı

07 Mayıs 2018 09:01


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri Dadaloğlu Mahallesi’nde Cumali D. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Polis eve baskın düzenleyerek arama yaptı ancak uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine polis evin damına çıkarak burada da arama yaptı. Yapılan aramada güvercin kümesinde 37 paket genetiği değiştirilmiş ’skunk’ isimli esrar ele geçirildi. Polis esrara el koyarken, zanlıyı da gözaltına aldı.




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