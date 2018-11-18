Haber ve basın bülteni yazmayı öğrendiler

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde hazırlanan ve açılışını Vali Mahmut Demirtaş'ın yaptığı "Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekme Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi", alanında uzman akademisyenlerin verdiği teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sona erdi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda iki gün boyunca devam eden eğitimin ilk gününde Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alemdar Yalçın tarafından ‘'Algı Yönetimi'' konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi.

Adana Valiliği, kaymakamlıklar, belediyeler, bölge müdürlükleri ve il müdürlüklerinin basın işlerini yürüten personeli ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerin katıldığı eğitimin ikinci gününde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. F. Bilge Narin Sosyal Medya Kullanımı, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Ürper Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekimleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şahin Haber ve Basın Bülteni Yazma konularında uygulamalı eğitimler verdi.

Teknoloji çağına uyum sağlamak, basın yayın alanında yeni teknikleri öğrenmek, bu alanda mesleki becerileri geliştirmek, ilgili kurumların ve personelin kapasitesini arttırmak ve bu sayede topluma en hızlı, en etkili, en kaliteli basın yayın hizmetleri sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören eğitim, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir tarafından katılımcılara katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.