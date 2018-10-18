Habercilik eğitimi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ortaklığında Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan "Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekme Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi" projesinin protokolünü imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen imza törenine Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez de katıldı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, protokolün kamu kurumlarında görev yapan basın personeline hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Teknolojik gelişmeler ışığında kendini sürekli yenileyen dünya düzenine ayak uydurmak gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, sadece basın personelinin değil tüm çalışanların çağın dinamizmini yakalamak için bu gibi eğitimlerle kendilerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Proje kapsamında Adana Valiliği, Kaymakamlıklar, Bölge Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerinin basın işlerini yapan personel ve Valilikle ortak çalışmalar yapan ÇGC mensuplarına, "Haber ve Basın Bülteni Yazma, Fotoğraf Çekme ve Sosyal Medya Haberciliği" konusunda uygulamalı eğitim verileceğini belirten Vali Demirtaş, eğitimin amacının; katılımcıların basın ile ilgili gerekli yeni teknikleri geliştirmesi, teknolojik yeniliklerden faydalanmaları ile bölgenin sosyal, kültürel, çevresel gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, etkili, kaliteli hizmet ile kurumsal kapasiteyi güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Söz konusu eğitim, valilik ve bağlı kurumların basın çalışanları ve ÇGC'ye üye basın çalışanları gibi toplum yapısını tanıyan, ilin sorunlarını iyi bilen, uygulanan politikalardan anında etkilenen ve toplumu etkileyen bir meslek grubunun daha nitelikli hale gelmesini, içerisinde yaşadığımız toplumu doğrudan etkileyerek sosyal olgunun gelişmesine yardımcı olmasını amaçlıyor.

Bu proje ile teknoloji çağına uyum sağlamak, basın yayın alanında yeni teknikleri öğrenmek, bu alanda mesleki becerileri geliştirmek, ilgili kurumların ve personelin kapasitesini arttırmak, topluma en hızlı, en etkili, en kaliteli basın yayın hizmetleri sunabilmek için Adana Valiliği ve ona bağlı kurum ve kuruluşlarda Basın bürosunda çalışan personel ile ÇGC üyesi basın mensuplarına konusu geçen eğitimlerin verilmesi planlanıyor.