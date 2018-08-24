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24 Ağustos 2018 09:19

Hacımusalıspor ile Çatalanspor finale çıktı

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylasında bu yıl 7’incisi düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda Hacımusalıspor ile Çatalanspor finale yükselen takımlar oldu.

Hacımusalıspor ile Çatalanspor finale çıktı

24 Ağustos 2018 09:19


30 Haziran 2018 tarihinde 16 takımın katılımıyla başlayan turnuvada son haftaya gelindi. Oynanan maçlarda Hacımusalıspor ile Topalakspor ile karşı karşıya geldi. Hacımusalıspor Alican Gürgen (3) ve Emrehan Attar’ın 1 golüne karşılık Topalakspor ise İhsan Bolat ve Mehmet Gezer ile karşılık verdi. Maçı Hacımusalıspor 4-2 kazandı.


Çatalanspor-Yağıbasanspor karşılaşmasında ise gülen taraf Çatalanspor oldu. Normal süresi 2-2 biten maça hakem 9 dakika daha ekledi. Bu sürede de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu Çatalanspor maçı 4-3 kazandı.


Hacımusalısspıor ile Çatalanspor 26 Ağustos 2018 Pazar günü saat 17.00’de şampiyonluk için karşılaşacak.




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