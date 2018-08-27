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27 Ağustos 2018 09:18

Hacımusalıspor Kızıldağ’ın şampiyonu oldu

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylasında düzenlenen 2018 Yılı Köylerarası Futbol Turnuvasının şampiyonu Hacımusalıspor oldu.

Hacımusalıspor Kızıldağ’ın şampiyonu oldu

27 Ağustos 2018 09:18


30 Haziran 2018 tarihinde 16 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın finalinde Hacımusalıspor 63. dakikada Yaşar ve 85 dakikada Ali Can’ın attığı gollerle 2018 yılının şampiyonu oldu.


Şampiyonluk kupası ve madalyaları Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, ikinci olan Çatalanspor’a ise kupası ve madalyaları Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan tarafından verildi.


Final maçından önce veteranlar takımı 4-4 berabere kaldı.


Karaisalılı yerel sanatçı Metin Şirinkaya da Türk Halk Müziği konseri verdi.




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