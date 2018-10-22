Hakan Kutlu: ”Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptık”

Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bu mağlubiyet şampiyonluk yolunda bizi yaraladı ama yolumuzdan sapmadık, inancımızı da kaybetmedik. Karşılaşmanın ilk dakikalarından, maç boyunca çok fazla sayıda pozisyon ürettik. Çok fazla pozisyonumuz var, verilmeyen penaltımız var. Oyunun tamamında rakip üzerinde büyük baskı kurduk. Oyuncularım kendilerinin eleştirileceği bir yer bırakmadı. Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptık. Oyuncularımın yapamadığı tek şey son paslar ve topu içeri atmaktı. Şanssız bir akşamdı. Taraftarın tepkisi de oldu, olur. İstifa edilmesi gerektiği zamanı biz kendimiz biliriz. Niye istifa edeceğim? 30'a yakın pozisyonumuz var, sadece galip gelemedik diye mi? Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptık. Önümüze bakacağız. 19 korner atmışız, rakibin 2 korneri var. Bu mağlubiyet şampiyonluk yolunda bizi yaraladı ama yolumuzdan sapmadık, inancımızı da kaybetmedik" dedi.