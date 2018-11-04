Hakan Kutlu: ”Futbolcularımız kazanmayı çok istedi”

İyi oynarsın, kötü oynarsın, futbolcularımız kazanmayı çok istediler” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, sahasında AFJET Afyonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Adana Demirspor, Afyonspor karşılaşmasını iki bölüme ayırmamız gerekiyor. Maçın ilk yarısı gerçekten oyuna iyi başladık. 6 tane net pozisyonumuz vardı karşılığın da ise rakibimize verdiğimiz 2 tane pozisyonumuz vardı. 2. golü bulamayınca Afyonspor da baskı kurdu. Özellikle oynadığımız son 3 maçta oyuncularımızın üstünde bir stres vardı. Futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. 60. dakikadan sonra skoru korumanın vermiş olduğu duygu vardı bu da oyun olarak sıkıntı yaşamamıza neden oldu. Ama her şeye rağmen kazanmak gerçekten önemliydi. Çünkü bu tip maçlar kırılma maçlarıdır. İyi oynarsın, kötü oynarsın futbolcularımız kazanmayı çok istediler. Kalecimiz Çağlar için gerçekten kötü oynadığımız dakikalarda sahneye çıktı ve çok iyi kurtarışlar yaptı" dedi.