Hakan Kutlu: "Ne kadar gidebilirsek kupada ilerleyeceğiz”

Eleme Turu'nda sahasında Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kupa maçları bizim için önemli ama kupa alma gibi bir hedefimiz yok. Lig şampiyonluğu, bir üst lig hedefimiz var. Kupayı alanı üst lige çıkartmıyorlar” dedi.

Adana Demirspor, Eleme Turu'nda sahasında Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oyuncular ne kadar uğraşırlarsa, kafaların bir yerinde konsantre sıkıntısı yaşıyorlar. İlk yarı da bunun dağınıklığı içerisindeydi takımımız. Kendi hatamızda çıkarken kaptırdığımız bir toptan gol yedik. İlk yarı o dağınıklığı üzerimizden atamadık. Maçın ikinci yarısında biraz daha fazla konsantre üstte çekti oyuncularımız. Kazandık. Kupa maçlarımız da bizim için önemli ama kupa alma gibi bir hedefimiz yok. Lig şampiyonluğu, bir üst lig hedefimiz var. Kupayı alanı üst lige çıkartmıyorlar. Bu maçlar da bizim için çok önemli. Oynatmadığımız, forma şansı veremediğimiz oyuncuları görme fırsatı açısından önemli. Ne kadar gidebilirsek kupada ilerleyeceğiz. Anderson, iyi futbolcu. İlerleyen haftalarda biraz daha hazır hale gelecek. Şans buldukça, dakika buldukça biraz daha geliştirecektir kendini. İlerleyen haftalarda biz Anderson'u kullanma niyetindeyiz. Anderson'un futbolculuğu konuşmaya gerek yok” şeklinde konuştu.