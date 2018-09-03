Hakan Kutlu: ”Önümüzdeki haftalar daha iyi olacağımızı düşünüyorum”

Öne de geçebilirdik son dakika verilmeyen penaltımız var” dedi.

Maç sonrasından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hakan Kutlu, ”İki kere mağlup düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. Öne de geçebilirdik son dakika verilmeyen penaltımız var. Yüzde yüz, Orhan’ın vurduğunda. Arifin eline çarpan bir top var. Oda verilse maçı galibiyetle tamamlayabilirdik. 4 maç 7 puan, sezon başı söylense razı olabilirdik. Çünkü sezona çok sıkıntı ile başladık. Yeni bir kadro kurduk. Kampa çok geç girdik, diğer takımlardan 1 ay sonra. 23 tane yeni oyuncuyla sezona başladık. 4 haftalık periyottan sonraki milli maç arasında sonra, fiziki açıdan ve saha içi organizasyon açısından hazır hale gelebiliriz diye. En az kayıpla atlatmayı düşünüyorduk“ ifadelerini kullandı.

Kutlu şöyle devam etti:

“7 puan iyi mi, iyi değil. Kötü mü, kötü değil, ortalarda. Biz milli maç arasında gerçek ritmimizi yakalayıp, daha başarılı bir şekilde daha saha içi organizasyonu olan daha fiziksel anlamda bir takım izleyeceğinizi düşünüyorum. İstanbulspor’a başarılar diliyorum. Kazanabilirlerdi. Önümüzdeki haftalar daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.