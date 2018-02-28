Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 09:21

Hakim ve savcılardan şehit ailesine taziye ziyareti

Ceyhan Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan sözleşmeli Er Eren Çelik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakim ve savcılardan şehit ailesine taziye ziyareti

28 Şubat 2018 09:21


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak’ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde 20 Şubat’ta PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik’in ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin baba evi önünde kurulan taziye çadırını bu kez Ceyhan Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Alper Bilgin ile birlikte hakim ve savcılar ziyaret etti. Baba Yunus Eren, hakim ve savcıların başsağlığı dileklerini kabul etti. Ziyaret sırasında şehit için dualar okundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç