Hakim ve savcılardan şehit ailesine taziye ziyareti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak’ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde 20 Şubat’ta PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik’in ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin baba evi önünde kurulan taziye çadırını bu kez Ceyhan Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Alper Bilgin ile birlikte hakim ve savcılar ziyaret etti. Baba Yunus Eren, hakim ve savcıların başsağlığı dileklerini kabul etti. Ziyaret sırasında şehit için dualar okundu.