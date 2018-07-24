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24 Temmuz 2018 10:16

"Hakkınızı helal edin" notunu yazıp kayıplara karıştı

Adana’da ailesine ’hakkınızı helal edin’ notunu bıraktıktan sonra evden ayrılan 15 yaşındaki kız çocuğundan 5 gündür haber alınamadı.


24 Temmuz 2018 10:16

Kızın anne ve babası, 4 gündür perişan olduklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu.


15 yaşındaki Eda Nur Esentürk, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi’ndeki evlerinde, küçük kardeşiyle uyuduğu sırada sabah annesinin işe gitmesinin hemen ardından evden çıktı. Küçük kardeşi uyanınca komşulara gidip ablasını sordu. Daha sonra komşuları durumu anne Ayşe Esentürk’e bildirdi. Anne Esentürk, hemen eve geldi. Kızının yazdığı "Hakkınızı helal edin" notunu görünce şok oldu. Anne Esentürk eşi Osman Esentürk’ü hemen eve çağırdı.


5 gündür kızından haber alamayan baba Osman Esentürk, "Pozantı’da madende çalışıyordum. Sabah annesi işe gidiyordu. Annesi küçük kardeşiyle evde bırakmış uyurken, annesine daha sonra haber geliyor. Annesi de durumu daha sonra bana bildirdi. Cuma günü sabah 7’den sonra bir daha haber alamadık. Kızım masaya ‘hakkınızı helal edin’ diye not bırakıp gitmiş. Dönsün gelsin. Hiç korkmazın benden ve annesinden çekiniyorsa gelsin. Onu bağrımıza basacağız. Perişan olduk ailecek" şeklinde konuştu.


Anne Esentürk ise gözyaşları içinde şunları söyledi:


"Bulun Eda’mı, Eda’mı istiyorum ben. Gelsin kuzum, benden başka kimse onu anlayamaz. Hiçbir şey yapmam ben ona, gel yavrum. Gitmez o, kandırdılarsa bilmiyorum. Kendi yok oldu, biz de yok olduk."


Uşak’tan Adana’ya gelen halası Sultan Kültün ise gözyaşları için Eda’ya seslendi: "Yavrum ben Uşak’tan geldim. Uyumadım. Annenin babanın halini gördüm. Çık gel yavrum. Uyku uyumuyoruz. Eda’m beni görürsen, kimseye gitmek istemiyorsan benim evime gel."




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